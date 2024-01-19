ЕРЗ: СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой СМУ-88

Казанская группа компаний «СМУ-88» в течение 59 месяцев подряд — это практически пять лет — сохраняет наивысший рейтинг по показателю своевременности ввода жилья. Это стало известно по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) — одного из ведущих российских порталов о строительной отрасли и рынке недвижимости. На 1 января 2024 года группа компаний «СМУ-88» занимает 3-е место в топе застройщиков Татарстана по объему ввода жилья и 49-е место в рейтинге застройщиков России по потребительским качествам ЖК.



Шесть проектов СМУ-88 оказались в топе жилых комплексов общероссийского рейтинга портала. В частности, эксперты ЕРЗ поставили наивысшие баллы ЖК Atlantis Deluxe*, «Вознесенский квартал»**, «Яналиф»***, «Крыловка парк»****, «Яратам»***** и ЖК «Дом на Курчатова»******. Каждый из них занимает лидирующие позиции в своей категории.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой СМУ-88

Как сообщает ЕРЗ, методология оценки жилых комплексов является единой для всей территории РФ и осуществляется по 133 параметрам, каждый из которых входит в одну из 17 групп. Лидером становится жилой комплекс, набравший наибольшее количество баллов.



«Неукоснительно выполнять свои обязательства перед потребителями — ключевой принцип нашей работы. Поэтому мы все время совершенствуем свои проекты и соблюдаем, а чаще — опережаем сроки работ. Рады, что такой авторитетный ресурс, как ЕРЗ, по достоинству оценил наши успехи», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.



Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а по итогам 2023 года проекты СМУ-88 вошли в топ самых востребованных ЖК в Казани. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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