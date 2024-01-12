Пожар в Лениногорском районе Татарстана привел к гибели мужчины

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Вечером 11 января в селе Дурасово Лениногорского района Татарстана произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1960 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

По прибытии пожарных горела одноэтажная хозяйственная постройка. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

После ликвидации огня, в ходе разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело мужчины. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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