Глава Евросовета досрочно покинет должность

Председатель Европейского совета Шарль Мишель досрочно уйдет со своего поста. Он планирует участвовать в выборах в Европарламент и не сможет совмещать работу в обеих организациях.

— Я принял решение участвовать в европейских выборах в 2024 году. Если я буду избран, займу свое место. Европейский совет может предвосхитить и назвать преемника в конце июня или начале июля, — рассказал он бельгийским газетам, сообщает Reuters.

Мишель примет участие в выборах от партии «Реформаторское движение». Он планирует оставаться председателем Евросовета, пока не примет присягу в качестве члена Европарламента 16 июля. Если страны Евросоюза не успеют быстро выбрать преемника, обязанности главы перейдут представителю Венгрии, которая в этот период будет председательствовать в Совете ЕС.

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Галия Гарифуллина