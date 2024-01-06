Избирательный штаб Путина получил подписи еще 25 регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина поступили подписи в его поддержку еще из 25 регионов страны, включая новые. Об этом сообщает ТАСС.

Документы отправили из Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыма, Северной Осетии — Алании и Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, города Севастополя, Астраханской, Волгоградской, Курганской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Кроме того, доставлена первая партия подписей из новых регионов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера в избирательный штаб Путина поступили подписи в его поддержку из 19 регионов России. На прошлой неделе сообщалось, что по всей России ранее уже было собрано более полумиллиона подписей в поддержку Путина. Сбор подписей начался 23 декабря.

Напомним, по закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей. При этом на каждый регион РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ.

Галия Гарифуллина