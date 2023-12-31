Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, пострадавших в Белгороде

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео пресс-службы МЧС России

Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из которых шесть — дети, пострадавших после массированного удара украинскими военными по Белгороду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Самолет Ил-76 МЧС России уже вылетели в столицу. Врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России оказывают пострадавшим помощь во время полета, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что спецборт оснащен современным оборудованием и специальными базовыми модулями, аппаратами ИВЛ, а также кардиомониторами.

Белгород был атакован вчера. Изначально сообщалось, что из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка. К сегодняшнему дню стало известно, что число жертв достигло 24 человек.

Еще 109 пострадавших остаются в больницах города, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.



Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества.

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Илина Хакимова