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В Татарстане увеличили количество госслужащих и изменили структуру Минздрава

16:21, 10.05.2023
В Татарстане увеличили количество госслужащих и изменили структуру Минздрава
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому увеличивается число должностей государственной гражданской службы в государственных органах и меняется количество служащих в региональном Минздраве.

В указы раиса РТ «Вопросы Министерства здравоохранения Татарстана» и «Об утверждении общего количества должностей государственной гражданской службы РТ в государственных органах РТ» изменяют число госслужащих со 148 до 149 и со 140 до 141 соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К указу прилагается также структура Минздрава РТ с перечислением всех отделов и должностей работников ведомства.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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