В Татарстане увеличили количество госслужащих и изменили структуру Минздрава

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому увеличивается число должностей государственной гражданской службы в государственных органах и меняется количество служащих в региональном Минздраве.



В указы раиса РТ «Вопросы Министерства здравоохранения Татарстана» и «Об утверждении общего количества должностей государственной гражданской службы РТ в государственных органах РТ» изменяют число госслужащих со 148 до 149 и со 140 до 141 соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К указу прилагается также структура Минздрава РТ с перечислением всех отделов и должностей работников ведомства.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко