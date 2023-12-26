Татарстан замкнул топ-5 по объему автокредитования за 11 месяцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — ноябрь 2023 года в Татарстане выдали автокредитов на 51 млрд рублей. С этим показателем республика заняла 5-е место в России, уступив Москве (102,3 млрд), Московской области (79,2 млрд), Санкт-Петербургу (67,9 млрд) и Краснодарскому краю (52,8 млрд), следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По сравнению с январем — ноябрем 2022 года объемы автокредитования в Татарстане увеличились чуть более чем в два раза (105,2%). Заметнее этот показатель вырос в Чувашии (+122,8%), в Белгородской области (+118,8%) и в Ростовской области (+110,3%).

Топ-30 регионов России по объему автокредитования по итогам 11 месяцев замыкает Чувашия. За январь — ноябрь 2023 года жители соседней с Татарстаном республики взяли кредитов на покупки машины на 10,4 млрд рублей.

В целом, по данным 3 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, за 11 месяцев 2023 года объем автокредитования в России составил 1,13 трлн рублей. Это на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Помимо эффекта низкой базы, столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, в ноябре 2023 года средний размер автокредита в Татарстане составил 1,44 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он уменьшился на 2,8%.



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Татьяна Демина