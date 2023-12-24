Эльвира Набиуллина: Центробанку нужно было повышать ключевую ставку раньше

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина признала, что повышать ключевую ставку нужно было еще весной этого года. Об этом она сказала в интервью РБК.

— Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше, — объяснила она.

Показатель инфляционных ожиданий населения и бизнеса будет влиять на дальнейшие решения Банка России о ключевой ставке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В сентябре прошлого года регулятор понизил ключевую ставку до 7,5% — на таком уровне она продержалась почти год, до 21 июля 2023-го, когда совет директоров Банка России увеличил ее на один процентный пункт, до 8,5%. Затем Банк России повышал ключевую ставку еще четыре раза. В последний раз ее подняли до 16%. Решение приняли 15 декабря.



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Айрат Назипов