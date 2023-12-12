В России разработали соцсеть для страдающих рассеянным склерозом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для россиян, страдающих рассеянным склерозом, создали специальную социальную сеть. Ее разработала биотехническая компания Biocad, которая модернизовала мобильное приложение сервисной программы по поддержке людей с подобным недугом.

Пользователи могут общаться друг с другом через сообщения или в общем чате. Кроме того, пациенты могут прямо в приложении заполнять дневник для отслеживания самочувствия или оформить карту инъекций.

Интерфейс приложения разработали по международному стандарту WCAG. Уточняется, что все иконки, а также шрифты адаптированы для людей с нарушениями зрения и моторики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Перед запуском приложения мы провели полномасштабное исследование его доступности, убедившись, что оно понятно и удобно для людей, — цитирует «Сноб» представителей компании.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, способное привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу. Чтобы замедлить развитие болезни, пациенты пожизненно принимают препараты, изменяющие ее течение.

В этом году в Москве начали выпускать первый российский оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза. В его разработку вложили более одного миллиарда рублей. Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на разработанный препарат в конце марта 2023 года.



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Айрат Назипов