Полицейские задержали троих татарстанцев по подозрению в вымогательстве миллионов у бизнесмена

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане задержали троих мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у бизнесмена. Они требовали с предпринимателя 20 млн рублей под предлогом несуществующего карточного долга, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

С заявлением в полицию потерпевший обратился еще в конце сентября. Он рассказал, что злоумышленники угрожали избить его, а также уничтожить и повредить имущество. Испугавшись за свое здоровье, он отдал вымогателям 4,5 млн рублей.

Задержать предполагаемых злоумышленников удалось при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России. Одного задержанного отправили под стражу, еще двое ожидают решения суда.

realnoevremya.ru (архив)

В июле в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Зеленодольского района. Их обвинили в вымогательстве и похищении человека. Как считают следователи, осенью 2019 года фигуранты требовали у 20-летнего знакомого передать им 15 тысяч рублей под «надуманным предлогом». Когда поняли, что денег не будет, обвиняемые избили юношу и захотели решили продать его машину.

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Айрат Назипов