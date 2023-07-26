В Зеленодольске будут судить шестерых татарстанцев по делу о вымогательстве и похищении человека

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Зеленодольского района. Их обвиняют в вымогательстве и похищении человека.

Как считают следователи, осенью 2019 года фигуранты требовали у 20-летнего знакомого передать им 15 тысяч рублей под «надуманным предлогом». Когда поняли, что денег не будет, обвиняемые избили юношу и захотели продать его машину.

— Злоумышленники отобрали ключи от транспортного средства, а потерпевшего вывезли в одну из квартир в Зеленодольске и, забрав у него мобильный телефон, несколько часов удерживали там. А позже нашли покупателя на машину и заставили подписать незаполненный бланк договора купли-продажи, после чего отпустили, — озвучил версию следствия старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

realnoevremya.ru (архив)

Пятеро обвиняемых сейчас находятся под стражей, в отношении шестого фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

В конце прошлого года в Казани задержали троих предполагаемых вымогателей, которые похитили человека. Жертвой вымогательства стал 34-летний казанский бизнесмен. По данным МВД, под предлогом взыскания несуществующего долга с него с августа по октябрь 2022 года требовали 3,5 млн рублей, угрожая расправой и убийством членов семьи.

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Айрат Назипов