Хоккеист «Куньлуня» перешел в нижнекамский «Нефтехимик»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Канадский защитник ХК «Куньлунь Ред Стар» Зак Лесли стал игроком нижнекамского «Нефтехимика». Взамен клуб из Китая получит денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «волков».

Зак Лесли родился в Оттаве 31 января 1994 года. В 2014 году он стал чемпионом Хоккейной лиги Онтарио в составе «Гулф Шторм». Годом ранее на драфте НХЛ его выбрал клуб «Лос-Анджелес Кингз» под общим номером 178.

Игрок обороны провел более 350 матчей в АХЛ, а затем перебрался в КХЛ, где за 95 игр набрал 46 (11+35) баллов за результативность.

На этой неделе в «Нефтехимик» перешел нападающий Григорий Селезнев. Трансфер осуществили в рамках договора о спортивном сотрудничестве с «Ижсталью». Воспитанник тамбовского хоккея начинал текущий сезон во Всероссийской хоккейной лиге, где в 29 матчах набрал 10 (5+5) очков. Всего в ВХЛ он провел 62 игры и заработал 20 (8+12) очков.

Две недели назад «Нефтехимик» обменялся игроками с хоккейным клубом «Спартак». В нижнекамскую команду перешел нападающий Герман Точилкин. В обратном направлении уехал вратарь Дмитрий Николаев.



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Айрат Назипов