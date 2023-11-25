Военные Китая вытеснили эсминец США из своих территориальных вод

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошел в территориальные воды страны. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CGTN и Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Эсминец обнаружили у островов Сиша в Южно-Китайском море.

Старший полковник Южного боевого командования НОАК Тянь Цзюньли сообщил, что армия задействовала свои военно-морские и военно-воздушные силы для «отслеживания, мониторинга и предупреждения» судна. Он отметил, что проникновение в территориальные воды Китая служит «железным доказательством» стремления Вашингтона к «морской гегемонии» и «милитаризации Южно-Китайского моря».