Правительство России направит 3,7 млрд рублей на закупку мобильных медицинских комплексов для регионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России направит чуть более 3,7 млрд рублей на закупку свыше 250 мобильных медицинских комплексов для регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

По словам главы правительства, принятое решение позволит быстрее направлять соответствующую медицинскую технику в российские регионы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в октябре заместитель министра финансов Татарстана Гела Герасимова сообщила, что проект бюджета республики на 2024 год предусматривает финансирование отрасли здравоохранения в размере 108,4 млрд рублей.



— Общий объем расходов бюджета республики и бюджета территориального фонда ОМС на здравоохранение определен на 2024 год в объеме 108,4 млрд рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета — 1,2 млрд рублей, средств бюджета Республики Татарстан — 37,6 млрд рублей, средств обязательного медицинского страхования — 69,6 млрд рублей, — говорила она.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин