Правительство России направит 3,7 млрд рублей на закупку мобильных медицинских комплексов для регионов
Правительство России направит чуть более 3,7 млрд рублей на закупку свыше 250 мобильных медицинских комплексов для регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.
По словам главы правительства, принятое решение позволит быстрее направлять соответствующую медицинскую технику в российские регионы.
Напомним, в октябре заместитель министра финансов Татарстана Гела Герасимова сообщила, что проект бюджета республики на 2024 год предусматривает финансирование отрасли здравоохранения в размере 108,4 млрд рублей.
— Общий объем расходов бюджета республики и бюджета территориального фонда ОМС на здравоохранение определен на 2024 год в объеме 108,4 млрд рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета — 1,2 млрд рублей, средств бюджета Республики Татарстан — 37,6 млрд рублей, средств обязательного медицинского страхования — 69,6 млрд рублей, — говорила она.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым