Ресторан «Бухта» на Профсоюзной в Казани выставили на продажу за 20 млн рублей
Ресторан средиземноморской кухни «Бухта» на Профсоюзной в Казани выставили на продажу за 20 млн рублей, сообщает telegram-канал «Фудиномика».
Ресторан — подпроект ресторана «Мама Фета», который выставили на продажу два месяца назад. Заведения общепита продают с целью инвестиций в новый проект.
В сентябре в столице Татарстана был выставлен на продажу ресторан Carbon, принадлежащий депутату Казгордумы Руслану Юсупову. Его стоимость оценивается в 150 миллионов рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым