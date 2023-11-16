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Ресторан «Бухта» на Профсоюзной в Казани выставили на продажу за 20 млн рублей

16:41, 16.11.2023
Ресторан «Бухта» на Профсоюзной в Казани выставили на продажу за 20 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ресторан средиземноморской кухни «Бухта» на Профсоюзной в Казани выставили на продажу за 20 млн рублей, сообщает telegram-канал «Фудиномика».

Ресторан — подпроект ресторана «Мама Фета», который выставили на продажу два месяца назад. Заведения общепита продают с целью инвестиций в новый проект.

В сентябре в столице Татарстана был выставлен на продажу ресторан Carbon, принадлежащий депутату Казгордумы Руслану Юсупову. Его стоимость оценивается в 150 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
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