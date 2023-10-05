В Советском районе Казани построят дорогу почти за 19,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Советском районе Казани построят автомобильную дорогу от ул. Большой в жилом массиве Вишневка и до деревни Чернопенье. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На строительство дороги длиной 3,2 км выделят 19,28 млн рублей.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», все работы должны быть выполнены до 15 марта 2024 года. Деньги планируют выделить из бюджета Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполнитель должен провести инженерно-геологические и экологические работы, проектирование, заняться сетями ливневой канализации и переустройством сетей, разработать проект планировки и межевания территории, а также провести археологические работы.

Власти Казани в начале сентября утвердили проект застройки юго-восточнее жилого массива Вишневка вдоль реки Ноксы. Площадь территории проекта планировки и межевания составляет 23,6 га, количество планируемых земельных участков — 252. Решение приняли по результатам общественных обсуждений, которые проводились с 8 июня по 6 июля 2023 года.

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Илина Хакимова