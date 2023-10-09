В Татарстане упал грузооборот автотранспорта
По итогам января-августа 2023 года грузооборот автотранспорта организаций Татарстана всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 9,53 млрд тонна-километров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уменьшился на 1,2%.
В августе грузооборот автотранспорта крупных и средних предприятий всех видов деятельности в Татарстане составил 1,17 млрд тонна-километров. По сравнению с аналогичным месяцем показатель снизился на 7,4%, а по отношению к предыдущему месяцу — на 0,8%.
Уменьшение грузооборота в республике зафиксировали в годовом выражении также в июле (-3,1%), в июне (-3,6%), в мае (-1,6%) и в марте (-8,6%), следует из данных Татарстанстата. В остальные месяцы фиксировался рост показателя — в январе (+13,7%), в феврале (+0,8%) и в апреле (+4,1%).
Напомним, по итогам января—мая 2023 года грузооборот автотранспорта крупных и средних предприятий всех видов деятельности в Татарстане составил 5,9 млрд тонно-километр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 1,1%.
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