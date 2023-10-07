В Татарстане уменьшился объем ритуальных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь-август 2023 года объем ритуальных услуг в Татарстане составил 1,95 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 5,1%.

В августе объем ритуальных услуг в республике составил 307,2 млн рублей. Показатель оказался на 2,5% больше, чем в аналогичном месяце 2022 года.

Доля ритуальных услуг в общем объем бытовых услуг, оказанных татарстанцам за восемь месяцев, составила 4,8%. В августе она оценивалась в 5,7%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе 2023 года объем платных услуг, оказанных татарстанцам, составил 32 млрд рублей. Это на 8,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

В целом по итогам января — августа 2023 года объем платных услуг населению Татарстана составил 260,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 7,4%.



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Татьяна Демина