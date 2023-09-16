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В конце лета в Татарстане подешевело мороженое

21:29, 16.09.2023
В конце лета в Татарстане подешевело мороженое
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в конце лета снизилась средняя стоимость сливочного мороженого. Она упала на 2,1%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В июле 2023 года средняя цена одного килограмма сливочного мороженого в Татарстане составляла 556,92 рубля. В августе она опустилась до 545,08 рубля, следует из данных Росстата.

В годовом выражении сливочное мороженое в Татарстане в августе 2023 года подорожало. Средняя цена выросла на 7,1%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, во втором квартале 2023 года в Приволжском федеральном округе производство мороженого увеличилось на 21%. По приросту ПФО опередил только Центральный федеральный округ — 33%.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан

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