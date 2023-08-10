Производство мороженого в Приволжском федеральном округе выросло почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во втором квартале 2023 года в Приволжском федеральном округе производство мороженого увеличилось на 21%. По приросту ПФО опередил только Центральный федеральный округ — 33%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные госсистемы маркировки «Честный знак».

Наименьшие темпы роста производства мороженого в апреле — июне зафиксировали в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. Они составили 2,3% и 1,5% соответственно.



В целом в России за второй квартала 2023 года произвели 188 млн кг мороженого — на 27% больше, чем в аналогичном периоде 2022-го. За январь — март этого года в стране выпустили 99,53 млн кг этого продукта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя цена одного килограмма мороженого в России во втором квартале 2023 года составила 635 рублей.

Напомним, в прошлом году Татарстан попал в топ-5 регионов России по производству маркированного мороженого и стал лидером в Приволжском федеральном округе. Первое место было у Москвы, второе — у Московской области, третье — у Краснодарского края. Татарстан располагался на четвертой строчке.



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Татьяна Демина