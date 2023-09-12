В Татарстане выросло число термических точек и возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В 2023 году пожароопасный сезон в лесах Татарстана проходит «достаточно непросто» — выросло количество зарегистрированных термических точек и случаев возгорания на территориях, граничащих с лесным фондом. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в кабмине региона.

По состоянию на 12 сентября этого года в Татарстане зарегистрировано 1 093 термические точки и 889 случаев возгорания на территориях, граничащих с лесным фондом. Он обратил внимание, что на аналогичную дату 2022 года в республике их насчитывалось 461 и 326 соответственно.

— В этом году в Республике Татарстана достаточно непросто проходит пожароопасный сезон. В лесах была ранняя весна. На смену ей пришло экстремально жаркое лето, в отдельные дни воздух прогревался до +35..+37 градусов и почти не было дождей, — напомнил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане до 14 сентября действует штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Его продлевают со 2 августа.

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Татьяна Демина