Раис Татарстана выразил соболезнования супруге экс-гендиректора КМПО

Раис Татарстана выразил соболезнования жене экс-гендиректора КМПО Александра Павлова в связи с его кончиной.



— О таких говорят с «мотором внутри», именно его неравнодушное сердце и ответственное отношение к делу позволили сохранить и приумножить конструкторско-производственный потенциал Казанского моторостроительного объединения — ныне одного из крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса страны. Талантливый организатор, энтузиаст и рационализатор, Александр Филиппович многое сделал для развития КМПО и авиастроительной отрасли, внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Татарстана, — сказано в тексте правительственной телеграммы Людмиле Павловой.

Раис республики указал, что уход личности такого масштаба — «огромная, невосполнимая утрата для его коллег, единомышленников, для всей республики».

В заключение Рустам Минниханов передал слова соболезнования сыну Александра Павлова — Петру. Он пожелал им сил и стойкости.

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Маргарита Головатенко