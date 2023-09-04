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Пробки в Казани достигли 7 баллов

17:56, 04.09.2023
Пробки в Казани достигли 7 баллов
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Вечером в понедельник, 4 сентября, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. По состоянию на 17.55 они достигли 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в Кировском районе Казани. Так, пробки ждут автомобилистов на Горьковском шоссе, Восстания, Болотникова и Кулахметова.

Заторы наблюдаются и в центре города. Движение стоит на улицах Пушкина, Татарстан, Лево-Булачной и Габдуллы Тукая.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Постоять водителям придется и в районе Мамадышского тракта. Пробка от улицы Аграрной в сторону Натана Рахлина достигла 2,4 км.

Согласно исследованию, почти половина водителей Казани — 43% — стоя в пробках слушают музыку. Каждый десятый автомобилист в это время просматривает соцсети или новости в телефоне.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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