«Роскосмос» допустил повторение миссии на Южный полюс Луны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В «Роскосмосе» допускают возможное повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны. Реализовать ее могут в 2025—2026 годах, сообщает пресс-служба госкорпорации.

На встрече с коллективом разработчиков автоматической станции «Луна-25», миссия которой оказалась незавершенной из-за ее крушения, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов обратил внимание, что конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта». В связи с этим программа может быть продолжена путем очередной попытки высадиться на Южный полюс естественного спутника Земли.

— Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении, — заверил Юрий Борисов коллектив НПО «Лавочкина».



Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области 11 августа. Спустя пять дней она вышла на орбиту искусственного спутника Земли, а 17 августа сделала первый снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.



Спустя два дня в «Роскосмосе» сообщили о нештатной ситуации со станцией «Луна-25» при ее переходе на предпосадочную орбиту. Юрий Борисов объяснял, что она потерпела крушение из-за того, что двигатели проработали больше необходимого времени.

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Татьяна Демина