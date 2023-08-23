Российские разработчики назвали обучение языкам программирования главным фактором карьерного роста

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России большинство опрошенных ИТ-специалистов — 83% — уверены, что для карьерного роста следует в первую очередь заниматься углубленным изучением языков программирования. Таковы результаты опроса платформы All Cups от VK, «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и IT_One, проведенного среди 1 243 разработчиков в рамках чемпионата IT_ONE Cup. Базы данных.



Уверены, что до конца 2023 года их повысят на работе, почти половина респондентов — 44%. Каждый пятый — 21% — ждет увеличения зарплаты, а 15% совместить ее повышение и продвижение по карьерной лестнице. Остальные опрошенные рассчитывают главным образом на новую должность в компании без изменения оплаты труда.

Респонденты считают, что количество выполненных на работе задач не влияет на перспективы продвижения внутри компании. Лишь 23% лиц, заинтересованных в повышении, берут на себя больше задач и увеличивают уровень ответственности.



— Карьеру в ИТ сложно представить без постоянного обучения. Поэтому большинство специалистов оправданно совершенствуют знания языков программирования и развивают другие важные хард-скиллы, — обратила внимание HR-директор компании IT_One Ирина Сокольская.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Абсолютное большинство разработчиков — 83% — стараются в первую очередь углублять знания языков программирования, так как уверены, что именно это даст им преимущество перед другими кандидатами на повышение. Почти каждый десятый — 9% — в целях карьерного роста изучает менеджмент и управление командой. В числе прочих карьерных драйверов респонденты называли изучение иностранных языков и новых технологий.

— Свыше 80% участников нашего опроса убеждены что ИТ-специалистам важно постоянно развиваться и следить за обновлениями в индустрии. Но чтобы реально улучшить свое положение на рынке труда за счет полученных знаний, разработчикам крайне важно эффективно подтверждать свои рабочие навыки, на практике доказывая умение решать нетривиальные задачи. В этом плане отличный карьерный импульс дают ИТ-соревнования, — прокомментировал результаты исследования директор Skolkovo Fintech Hub Павел Новиков.

Согласно другому исследованию, российские разработчики считают, что для дальнейшего развития в сфере защиты данных требуются системы, написанные на разных языках программирования. В топ-3 востребованных языков, по результатам опроса, вошли SQL (30%), Python (29%) и Java (23%). На последнем месте оказался Julia (1%) — он появился недавно и используется для работы с большими данными.

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Татьяна Демина