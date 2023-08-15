Общественная палата предложила создать приложение с хорошими новостями о России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Федеральные ведомства и госкомпании пригласят к созданию интерактивного приложения с хорошими новостями о жизни России. Об этом рассказал член Общественной палаты Никита Анисимов.

— Эффективным инструментом здесь может стать интерактивная интернет-платформа, на которой россияне смогут получать новости по своим интересам и делиться ими в соцсетях, принимать участие в значимых для себя событиях и вносить свой вклад в информационную жизнь страны, — написал он в своем telegram-канале.

Анисимов аргументировал необходимость создания такой платформы социологическими исследованиями. Их результаты говорят о реальном запросе людей на позитивный контент в интернете, сообщил член ОП.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— 44% респондентов против 32,4% видят в Сети в основном негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что позитивного контента о России в интернет-пространстве недостаточно. На мой взгляд, это открывает широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях, — подытожил Анисимов.

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Айрат Назипов