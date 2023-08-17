СМУ-88 сдал седьмой жилой комплекс раньше срока

Группа компаний «СМУ-88» завершила строительство первой очереди жилого комплекса «Яратам» на ул. Бухарской. ЖК строится в Советском районе Казани, вблизи ТЦ «Южный» и «Мега» и в пешей доступности от Горкинско-Ометьевского леса. Авторами проекта стали архитекторы Михаил и Максим Борщевские.

ЖК «Яратам» представляет собой семь высотных домов в 16 и 25 этажей, в отделке фасадов которых предусмотрено использование только натуральных материалов — кирпич серых и коричневых оттенков. В каждом подъезде на первых этажах организованы общественные пространства со стеклянной входной группой и просторными помещениями с зонами для хранения велосипедов, колясок и других габаритных вещей. Во дворе жилого комплекса появится полноценное общественное пространство с зонами для занятия спортом, детские игровые площадки с атравматичным покрытием и места для отдыха. Кроме того, СМУ-88 зарезервировало часть своего участка для строительства муниципального детского сада.

предоставлено realnoevremya.ru СМУ-88

Часть квартир в первой очереди ЖК «Яратам», состоящей из двух домов, выполнена в чистовой отделке. Для автолюбителей предусмотрен подземный паркинг. На всей территории ЖК организовано круглосуточное видеонаблюдение.

Все квартиры первой очереди ЖК «Яратам» уже проданы. Для покупки доступны квартиры во второй очереди, строительство которой будет завершено до конца этого года, и в домах третьей очереди. Ее планируют сдать в IV квартале 2025 года.

предоставлено realnoevremya.ru СМУ-88

Для покупки квартир в ЖК «Яратам» доступны различные ипотечные решения, в том числе с минимальной ставкой в размере 0,3% на 2 года от банка ВТБ. Также доступно приобретение по программам с господдержкой: 7,3% — для льготной программы и 5,3% — для семейной ипотеки. Все указанные ставки актуальны на сегодняшний день. За подробной информацией можно обратиться в офисы продаж: ул. Профсоюзная, 12 (тел. +7 843 244-88-04); ул. Комсомольская, 2 (тел. +7 843 225-20-60).

«Яратам» — уже седьмой жилой комплекс СМУ-88, строительство которого компания завершает с опережением графика. Всего компания ввела в эксплуатацию 10 ЖК. Группа компаний «СМУ-88» работает в Казани с 2016 года и в настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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