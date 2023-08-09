В Татарстане на 42% увеличился объем выдачи ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по итогам первых семи месяцев 2023 года на 42% возрос объем выдачи ипотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период оформили 6,2 тысячи кредитов на сумму более 20,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

В 2023 году больше всего ипотечных кредитов оформили в июле — свыше 1,2 тысячи сделок на сумму 5,9 миллиарда рублей. Средний чек составил 4,8 миллиона рублей, что на 15% больше показателей июля прошлого года.

— Семейная ипотека устойчиво лидирует среди программ жилищного кредитования. Сегодня в Татарстане каждая третья сделка проходит на льготных условиях для заемщиков с детьми, каждая пятая — по госпрограмме-2020. Главным образом, на рост востребованности льготной ипотеки повлияла модернизация условий семейной госпрограммы — благодаря чему получить ипотеку по льготной ставке теперь могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, а также индексация маткапитала, который татарстанские заемщики все чаще тратят на покупку жилья, — заявила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

Напомним, в России по итогам июля объем выдач льготной ипотеки увеличился на 40% относительно соответствующего периода прошлого года. За второй месяц лета клиенты банка оформили около 10,3 тысячи жилищных кредитов с господдержкой. Общий объем сделок достиг 60 миллиардов рублей.

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Елизавета Пуншева