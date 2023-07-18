В начале лета в Татарстане снизилась выдача автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в июне 2023 года выдали 3,3 тысячи кредитов на покупку новой машины или автомобиля с пробегом. По сравнению с маем их количество сократилось на 5,7%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По количеству выданных в начале лета автокредитов Татарстан занял 4-е место среди российских регионов-лидеров. В топ-3 вошли Москва (4,5 тысячи кредитов на покупку машины), Московская область (4 090) и Санкт-Петербург (3 457).

Замыкает топ-30 по количеству выданных в июне автокредитов Чувашия. За первый месяц лета жители соседней с Татарстаном республики взяли 692 кредита на покупку машины — столько же, сколько и в мае этого года.

Сокращение выдачи автокредитов в Татарстане в июне по сравнению с маем оказалось одним из самых заметных среди 30 регионов-лидеров. Сильнее показатель упал только в Санкт-Петербурге — на 6%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в России, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, за июнь выдали 73,4 тысячи автокредитов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем месяце, и наивысший показатель за последние полтора года.

— Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным НБКИ, за январь — май 2023 года объем выданных кредитов на покупку машины в Татарстане составил 18,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 85,2%.



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Татьяна Демина