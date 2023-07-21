Оборот рынка делового туризма по итогам года может составить 650 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Общий оборот рынка делового туризма в этом году может превысить 650 млрд рублей. Такой прогноз «Ведомостям» дал председатель правления Союза агентств делового туризма Дмитрий Горин.

По его мнению, этот сегмент полностью восстановится после пандемии коронавируса, так как показатель соответствует уровню 2019 года. В 2020 году оборот рынка, по подсчетам Горина, составлял 325 млрд рублей, в 2021 году — около 455—487 млрд рублей, а в прошлом показатель был на уровне 422,5 млрд рублей.

Восстановление темпов делового туризма собеседник связал с появлением новых транспортных логистических коридоров в стране.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Деловым туризмом называют путешествия со служебными или профессиональными целями без получения доходов. К нему относят поездки для участия в съездах, научных конгрессах и конференциях, производственных семинарах, и т.д.

Сегодня Госдума приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Норма будет действовать до 30 июня 2027 года. Она распространится на операции, которые проводились начиная с 1 июля 2023 года. Ранее крупные туроператоры и отраслевые объединения многократно обращались в правительство с просьбой отменить НДС на внутренний турпродукт, поскольку налог снижает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежным.



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Айрат Назипов