На этой неделе в Центральной России температура достигнет осенних показателей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В середине недели в Центральной России температура достигнет осенних показателей. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, жители центральной части страны окажутся в «арктическом мешке». Это связано с тем, что в тыл циклона начнут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод.

Так, 12 июля в этом году может стать самым холодным днем за последние 75 лет. Температура днем составит 11—16 градусов, ночью — 6—11 градусов. Уже к выходным погода нормализуется.

Напомним, в минувшие выходные, 8 и 9 июля, в Татарстане днем воздух прогревался до +30—35°С. Средние температуры превысили норму на 6—7 градусов.

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Елизавета Пуншева