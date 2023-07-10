В Татарстане в выходные средние температуры превысили норму на 6—7 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В минувшие выходные, 8 и 9 июля, в Татарстане днем воздух прогревался до +30—35°С. Средние температуры превысили норму на 6—7 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

В целом в прошлые выходные в Татарстане установилась погода без осадков. Небольшие кратковременные дожди и грозы наблюдались локально.

В понедельник, 10 июля, в южных и восточных районах Татарстана воздух прогрелся до +38 градусов. До конца дня возможен кратковременный грозовой дождь и сильный ветер.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра погода начнет кардинально меняться. На смену жаре придет неустойчивая и прохладная погода. Днем температуры воздуха не превысят +25 градусов.

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Татьяна Демина