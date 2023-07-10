В Татарстане увеличили нормативные затраты Госархива на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нормативные затраты Государственного архива Татарстана на 2023 год увеличены. Решение закреплено постановлением Кабмина республики, подписанным премьер-министром Алексеем Песошиным.

Нормативная затрата на предоставление архивных справок, копий, выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий, увеличена на 185,16 рубля. Теперь она составит 2 102,42 рубля.

На обеспечение доступа к копиям архивных документов и справочно-поисковым средствам к ним нормативная затрата выросла на 108,1 рубля. Она составила 1 227,37 рубля.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Кабмин Татарстана утвердил затраты Госархива республики на 2023 год в сентябре прошлого года. Постановление вступило в силу 1 января.

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Татьяна Демина