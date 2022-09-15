Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты республиканского Госархива на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

Кабинет министров Татарстана утвердил нормативные затраты ГБУ «Государственный архив РТ» на 2023 год. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, выступает в силу с 1 января следующего года.

Нормативная затрата на предоставление архивных справок, копий, выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий, составит 1 917,26 рубля. Норматив количества исполненных запросов на 2023 год — 18 тысяч.

Скриншот постановления кабмина Татарстана

На обеспечение доступа к копиям архивных документов и справочно-поисковым средствам к ним нормативная затрата на следующий год установлена в размере 1 119,27 рубля. Количество исполненных запросов на 2023-й — 10 тысяч.

Напомним, Государственный архив Татарстана переехал в село Столбище. Туда перевезли 220 тысяч архивных коробок с 2 277 447 единицами хранения (управленческая документация, документы по личному составу, аудиовизуальные документы), 31 488 книг, 5 750 журналов и 3 295 подшивок газет, оборудование. В том числе — 1 608 коробок с секретными документами. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина