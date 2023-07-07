Казанцы стали ремонтировать iPhone на 70% чаще

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

В Казани на 70% в мае — июне вырос спрос на ремонт iPhone. Объявлений от сервисных центров и профессиональных специалистов, которые предлагают такие услуги, стало больше на 40%, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса Avito.Live.

В целом спрос на ремонт мобильных телефонов в мае — июне вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как считают аналитики, рост сегмента связан с расширением рынка профессиональных услуг частных сервисов и мастеров на фоне ограничений в работе авторизованных сервисных центров.

— На фоне растущего спроса на рынке мы наблюдаем и увеличение числа предложений от сервисных центров и профессиональных специалистов по ремонту техники — по всей стране в мае — июне рост составил +39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и мы ожидаем дальнейшего роста количества предложений на рынке, — рассказал директор сервиса «Авито Услуги» Георгий Акопян.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С мая по июнь этого года в России также вырос спрос на ремонт мобильных телефонов от китайских и корейских брендов. Наиболее активно за услугами по ремонту обращались владельцы Huawei — интерес пользователей платформы к ним увеличился на 51%. А вот по стране интерес к ремонту смартфонов брендов Xiaomi и Samsung за последний год снизился на 18% и 33% соответственно.

В марте «Реальное время» писало, что ремонтировать технику Apple будут только в зарубежном представительстве. Эта касается только тех смартфонов, которые были поставлены в Россию до марта 2022 года или же приобретены за пределами страны.

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Айрат Назипов