Глава Минпросвещения России: детям до 15 лет не стоит заходить в интернет

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил мнение, что детям до 15 лет не нужно пользоваться интернетом. Свои мысли он озвучил в эфире Первого канала.

— До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение, — отметил он.

Руководитель ведомства подчеркнул, что своей дочери на день рождения он подарил кнопочный телефон.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно исследованию, аккаунты в соцсетях имеют 55% российских детей. Отмечается, что 70% опрошенных родителей подписаны на своих детей в соцсетях.



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Айрат Назипов