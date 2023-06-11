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В России до 15 июля планируется запустить систему электронных виз

17:17, 11.06.2023
В России до 15 июля планируется запустить систему электронных виз
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Систему электронных виз для въезда в Россию планируется запустить максимум до 15 июля. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

— Мы готовимся к запуску электронной визы, МИД говорит, до 15 июля коллеги запустят. Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О планах запустить электронные визы на территории России стало известно еще в начале марта этого года. Тогда же было предложено сделать платежную карту для иностранных туристов. Этот вопрос стал актуальным после ухода систем MasterCard и Visa с российского рынка.

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Елизавета Пуншева
ТехнологииОбщество

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