В Госдуме заявили об отсутствии альтернативы видеохостингу YouTube

В России нет альтернативы видеохостингу YouTube. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

— YouTube — враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране, — считает он.

Он предложил временно продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в «Дзен», и в VK — постепенно переходить туда.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что еще 18 января бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал в скором времени закрытие видеохостинга YouTube. Он назвал его «информационной чумой» и отметил, что чуть меньше половины роликов на сервисе направлено против России. Кроме того, Пригожин отрицательно высказался в отношении тех, кто не поддерживает идею о закрытии YouTube в России.

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Айрат Назипов