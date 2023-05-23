«Умные столбы» билайна на перекрестках Казани обеспечивают движение мобильного интернета «без пробок»

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Билайн в Казани реализовал проект по установке «умных столбов» в загруженных дорожных локациях Казани. Многофункциональные уличные опоры со скрытыми в конструкции базовыми станциями установлены в центре города и на прибрежной территории: на перекрестках улиц Горького и Муштари, Салимжанова и Миннуллина, Сибгата Хакима и Абсалямова, Сибгата Хакима и Меридианной.

«Умные столбы» отличает компактность конструкции, в то же время они имеют все основные характеристики обычных базовых станций. Еще одна их важная особенность — модульная структура, которая в перспективе позволит дополнять функциональное назначение опор. Например, добавлять оборудование для организации точки Wi-Fi доступа, размещать системы видеонаблюдения и оповещения населения, датчики для решений «умного города» и др.

Все «умные столбы» размещены на перекрестках с высоким транспортным потоком, вблизи которых расположены жилые комплексы и учебные заведения, парки и прогулочные зоны с гастрономическими заведениями. Здесь важно обеспечить работу мобильных сервисов на комфортных скоростях даже в час пик и при резком увеличении нагрузок на сеть, что нередко случается в праздничные дни или в дни городских мероприятий. Поэтому билайн разработал и реализовал нестандартное решение для управления интернет-трафиком на городских дорогах.

Нагрузка на «умные столбы» в некоторые дни недели увеличивается почти в два раза. Интернет-трафик заметно возрастает в будни: максимальные значения отмечаются с понедельника по среду и в первый рабочий день после праздников, а в выходные дни трафик приходит в норму. Исключением стала опора, установленная на перекрестке Сибгата Хакима и Меридианной: здесь нагрузка высока и в будни, и в выходные. Суточный трафик тоже имеет свои максимальные значения и совпадает с периодом, когда казанцы едут на работу и возвращаются домой. Еще один пик можно отметить в период с 14:00 до 16:00, когда учащиеся заканчивают занятия и активно перемещаются по городу.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы полностью реализовали новое для нас технологическое решение в Казани. После запуска опор нового поколения наши специалисты настраивали работу оборудования на каждом объекте с учетом загруженности перекрестка, сделали незаметным для клиентов переход смартфона от базовой станции к «умному столбу» и обратно. Ведь здесь важны не только скорость мобильного интернета, но и устойчивый сигнал во время движения. И уже за год* через все опоры прошло более 400 тысяч ГБ интернета — это трафик с навигаторов, мессенджеров и соцсетей, видеоконтент. Мы видим, как новейшие системы справляются со своими задачами в крупных городах с высокой концентрацией трафика», — комментирует Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайна.

*По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов апрель 2022 г. — март 2023 г.

Реклама. www.beeline.ru