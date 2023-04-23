Скончался депутат Госдумы Николай Борцов

На 78-м году жизни скончался депутат Государственной думы от «Единой России» и почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

— Невосполнимая утрата для Липецкой области. Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов, — сказал Артамонов.

Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года. В действующем созыве был членом комитета по делам национальностей. Он также имел ученое звание — почетный профессор Государственного университета по землеустройству.



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Илина Хакимова