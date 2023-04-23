Новости происшествий

10:22 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Скончался депутат Госдумы Николай Борцов

13:15, 23.04.2023
Скончался депутат Госдумы Николай Борцов
Фото: t.me/igor_artamonov48

На 78-м году жизни скончался депутат Государственной думы от «Единой России» и почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

— Невосполнимая утрата для Липецкой области. Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов, — сказал Артамонов.

Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года. В действующем созыве был членом комитета по делам национальностей. Он также имел ученое звание — почетный профессор Государственного университета по землеустройству.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также