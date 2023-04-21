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«Ак Барс» проиграл ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина

21:48, 21.04.2023
«Ак Барс» проиграл ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина
Фото: t.me/hc_akbars

Казанский «Ак Барс» уступил московскому ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина со счетом 2:3. Счет в серии стал 1:2 в пользу клуба из столицы России.

Во втором периоде открыли счет армейцы, затем забросил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. После этого в ворота казанцев забили две шайбы подряд. В конце одну отыграл Александр Радулов.

Четвертый матч пройдет 23 апреля и вновь на льду ЦСКА.

Во втором матче «Ак Барс» проиграл ЦСКА со счетом 0:3.

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