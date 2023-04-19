Налоговые отчисления ГК «Нэфис» за год составили 6,5 млрд рублей

Фото: предоставлено ГК «Нэфис»

Налоговые отчисления ГК «Нэфис» в бюджеты всех уровней в 2022 году составили 6,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее.

Производство товаров группы выросло на 8% — до 81 млрд рублей без учета НДС, выручка от реализации продукции увеличилась на 4%.



В 2022 году «Нэфис Косметикс» нарастил производство средств для посудомоечных машин (+56%) и технической продукции (+18%), а «Казанский жировой комбинат» увеличил выпуск бутилированного подсолнечного масла (+7%), сладкой группы (+42%) и рапсового масла (+478%), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГК.

Фото: предоставлено ГК «Нэфис»

На сегодняшний день на предприятиях группы работают 4,7 тысячи человек. Средняя зарплата, по данным компании, в прошлом году составила 67 тысяч рублей, что на 18% больше, чем в 2021-м.



«Реальное время» в марте писало, что «Нэфис Косметикс» запустил процесс реорганизации, путем присоединения «Завода по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС). Это актив, за который компания несколько лет билась в суде с Агентством по страхованию вкладов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина