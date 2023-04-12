В России на 10% подорожали импортные автомобили

В России на 10% повысились цены на импортные автомобили. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос участников рынка. По их словам, причиной подорожания стала сильная волатильность рубля в марте — апреле этого года.

— Рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен. Если речь о параллельном импорте, то цены меняются мгновенно. За последние 2 недели цены подросли на 10%, — отметил директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

Аналогичного мнения придерживается и основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Фото: pxhere.com

— Привезенные из-за границы автомобили повысились в цене пропорционально снижению курса рубля, причем и те, которые уже находятся в России, потому что если их продать дешевле, то новые закупить уже не получится. Доллар вырос на 10%, на столько же и повысились цены, — подчеркнул он.



С начала марта рубль упал по отношению к американскому доллару практически на 10%. 7 апреля на Мосбирже доллар поднялся до 83,07 рубля, евро поднимался до 91,03 рубля впервые с 6 апреля прошлого года.



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Елизавета Пуншева