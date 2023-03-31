Совет директоров менделеевского «Химзавода им. Л.Я. Карпова» утвердит образец товарного знака предприятия

Совет директоров химзавода им. Л.Я. Карпова проведет заседание 4 апреля. Как стало известно «Реальному времени», на встрече владельцы компании обсудят два вопроса.

Первый вопрос касается одобрения ликвидации неиспользуемого АО «Химзавод им. Карпова» здания, находящегося на промышленной территории. А второй — утверждении образца товарного знака предприятия.

Отметим, что за год стоимость чистых активов менделеевского химзавода выросла на 99,8 млн рублей. В 2021 году активы предприятия оценивались в 211,8 млн рублей, в 2022-м — в 311,6 миллиона.

Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru (архив)

В декабре «Реальное время» писало, что совет директоров компании принял решение войти в уставный капитал в бизнес Тимура Метшина — ООО «Менделеевский химический завод». «Уставник» последнего составлял всего 10 тысяч рублей, а с приходом химзавода он увеличился до 281 миллиона рублей.

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Айрат Назипов