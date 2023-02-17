В Набережных Челнах определили предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения

Фото: realnoevremya.ru/Ангелина Панченко

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане рассмотрит постановление об определении предельного индекса изменения размера платы за содержание жилых помещений жилищного фонда города Набережные Челны.

— Определить на 2023 год предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в размере 5,5%, — сказано в документе.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на первого заместителя руководителя исполкома Илью Зуева.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Постановление пока не принято. С сегодняшнего дня оно проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится не позднее 26 февраля.

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Айрат Назипов