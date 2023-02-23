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В Белоруссии сообщили о росте экспорта в Россию в 2022 году на 50%

17:26, 23.02.2023
В Белоруссии сообщили о росте экспорта в Россию в 2022 году на 50%
Фото: flickr.com

Предприятия Министерства промышленности Белоруссии нарастили экспорт в Россию в 2022 году на 50%, сообщил в четверг заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

— Переориентация экспорта — один из самых главных вопросов, который решала промышленность в прошлом году. И здесь очень хорошие результаты, если взять по Минпрому, то темп роста экспорта в Российскую Федерацию за прошлый год составил 150%, в страны СНГ — 141%, — цитирует его агентство БелТА.

Он отметил, что в январе 2023 года предприятия Минпрома нарастили производство на 4,9% по сравнению с январем 2022 года.

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Маргарита Головатенко
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