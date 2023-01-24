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Минстрой России предложил включить меблировку кухни в ипотеку при покупке жилья в новостройках

14:17, 24.01.2023
Минстрой России предложил включить меблировку кухни в ипотеку при покупке жилья в новостройках
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России в ипотеку при покупке жилья в новостройках планируют включить как минимум меблировку кухни. Об этом рассказал замглавы Минстроя страны Никита Стасишин на итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Он объяснил, что такое решение поможет снизить расходы граждан при приобретении квартиры. Они смогут покупать практически готовую для проживания недвижимость.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в декабре 2022 года объем выдачи ипотеки в России составил 701,3 млрд рублей. Это рекорд за последние 10 лет — с января 2012-го.

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Татьяна Демина
НедвижимостьЭкономикаБанкиФинансы Татарстан

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