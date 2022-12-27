Мантуров назвал количество произведенных и проданных новых автомобилей в России в 2022 году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров оценил объемы производства и продаж новых автомобилей в России по итогам 2022 года. Его слова приводит ТАСС.

— Объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. Объем продаж новых автомобилей ожидается в районе 800 тыс. единиц, — сказал Мантуров.

По словам вице-премьера, ситуация в автопроме к концу года начала стабилизироваться, несмотря на то, что этот сектор пострадал больше других отраслей промышленности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что в этом году в Казани, по сравнению с прошлым годом, на 205% чаще предлагали услугу по ввозу автомобиля из-за рубежа. В целом спрос на автомобили по сравнению с прошлым годом увеличился на 244%. В Казани наиболее популярны модели Toyota, BMW и Kia. Средняя цена авто с пробегом из-за границы составляет 1,6 млн рублей.



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Айрат Назипов