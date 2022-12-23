Эксперт спрогнозировал рост стоимости автозапчастей в России до 30%

В начале 2023 года цены на автомобильные запчасти могут подорожать от 10% до 30%. Об этом «Известиям» рассказал основатель маркетплейса запчастей Parts.Auto Артем Потехин.

— Факторов, влияющих на цены много: курс валют, логистические коллизии, перевод денег за рубеж и так далее, — считает эксперт.

По его словам, параметры изменения цен сильно зависят от категории, производителя и марок автомобилей, на которые эти детали устанавливаются. Например, в настоящее время наблюдаются проблемы с оригинальными запчастями на премиальные немецкие марки (Mercedes, BMW, Audi, Porsche).

— Основная проблема с кузовными деталями, лобовыми стеклами, сложными узлами (коробки, двигатели, дифференциалы). Эти запчасти или вообще очень сложно найти, или цены выросли в 5—10 раз. Например, лобовое стекло на кроссовер Mercedes может стоить 300—500 тыс. рублей, — сказал Потехин.

Фото: pixabay.com

Эксперт добавил, что оригинальные расходники на европейские бренды в дефиците, но с их аналогами проблем нет.

Напомним, накануне в Татарстане установили предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Стоимость услуги ТО для легкового автомобиля составит 913 рублей.

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Айрат Назипов