Физиотерапевт назвала способы борьбы с хронической усталостью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Плохо сказывается на организме сидячая работа. Из-за нарушения кровоснабжения появляются головные боли, повышенная утомляемость и раздражительность. Как не довести такое состояние до хронической усталости, «Известиям Мордовии» рассказала физиотерапевт Светлана Малиновская.

Делать перерывы и разминаться каждые 1,5—2 часа — первое, с чего стоит начать каждому офисному работнику. В список упражнений необходимо внести и гимнастику глаз. После нее нужно размять спину и остальные части тела.

Фото: Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

Кроме того, для поддержания здоровья необходимо правильно питаться. Следует включить в рацион больше фруктов и овощей.

Напомним, психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются офисные сотрудники. Тревожность и нехватка стрессоустойчивости — первое, на что они жалуются.



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Елизавета Пуншева